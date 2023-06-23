«Все должно быть цивилизованно». Заря отреагировала на возможный уход главного тренера в донецкий Шахтер
Патрик ван Леувен (Фото:ФК Заря)
Начальник луганского клуба Игорь Гузь прокомментировал то, что наставник луганчан Патрик ван Леувен может возглавить «горняков».
В интервью Украинскому футболу представитель Зари сказал, что если нидерландец хочет уйти тренировать другую команду, то предложение клуба должно заинтересовать Зарю.
«У него действующий контракт. Если ван Леувен захочет уйти в другую команду — это должно быть цивилизованно, с учетом интересов обеих сторон.
В жизни все бывает. Люди приходят и уходят: футболисты, тренеры, сотрудники. Главное, чтобы не было обид и оставались приятные воспоминания о сотрудничестве.
А вообще сегодня главное — наша победа и мир в нашей стране. С этой мыслью нужно просыпаться и ложиться спать, а все остальное придет", — сказал Гузь.
Напоминаем, что Шахтер больше не заинтересован в тренерских услугах Игоря Йовичевича.
Недавно были названы имена претендентов на пост главного наставника донецкого клуба.
Ранее сообщалось, что Шахтер не смог договориться с итальянским тренером.