«Все должно быть цивилизованно». Заря отреагировала на возможный уход главного тренера в донецкий Шахтер

23 июня, 16:18
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Патрик ван Леувен (Фото:ФК Заря)

Патрик ван Леувен (Фото:ФК Заря)

Начальник луганского клуба Игорь Гузь прокомментировал то, что наставник луганчан Патрик ван Леувен может возглавить «горняков».

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В интервью Украинскому футболу представитель Зари сказал, что если нидерландец хочет уйти тренировать другую команду, то предложение клуба должно заинтересовать Зарю.

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«У него действующий контракт. Если ван Леувен захочет уйти в другую команду — это должно быть цивилизованно, с учетом интересов обеих сторон.

В жизни все бывает. Люди приходят и уходят: футболисты, тренеры, сотрудники. Главное, чтобы не было обид и оставались приятные воспоминания о сотрудничестве.

А вообще сегодня главное — наша победа и мир в нашей стране. С этой мыслью нужно просыпаться и ложиться спать, а все остальное придет", — сказал Гузь.

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Напоминаем, что Шахтер больше не заинтересован в тренерских услугах Игоря Йовичевича.

Недавно были названы имена претендентов на пост главного наставника донецкого клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер не смог договориться с итальянским тренером.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Шахтер

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