Битва за чемпионство: прямая видеотрансляция матча Заря — Шахтер

24 мая, 13:26
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Матч тура (Фото:ФК Шахтер)

Матч тура (Фото:ФК Шахтер)

В 28 туре чемпионата Украины по футболу луганская Заря сыграет с донецким Шахтером. Победа очень важна для каждой команды в контексте чемпионской гонки.

Турнирная ситуация следующая: Шахтер — 66, Днепр-1 — 64, Заря — 61. Луганский клуб сохранит шансы на золотые медали если выиграет встречу. Горнякам также нужно побеждать, иначе их обойдет Днепр-1.

Видео дня

Начало встречи в 17:00.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЗАРЯ — ШАХТЕР

У букмекеров фаворит Шахтер. Котировки на победу донецкого клуба — 1.98, на ничью — 3.75, на победу Зари — 3.80.

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Шахтер Чемпионат Украины по футболу

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