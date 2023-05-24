Битва за чемпионство: прямая видеотрансляция матча Заря — Шахтер 24 мая, 13:26 Матч тура (Фото:ФК Шахтер)

В 28 туре чемпионата Украины по футболу луганская Заря сыграет с донецким Шахтером. Победа очень важна для каждой команды в контексте чемпионской гонки.



Турнирная ситуация следующая: Шахтер — 66, Днепр-1 — 64, Заря — 61. Луганский клуб сохранит шансы на золотые медали если выиграет встречу. Горнякам также нужно побеждать, иначе их обойдет Днепр-1.

Видео дня

Начало встречи в 17:00.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЗАРЯ — ШАХТЕР

У букмекеров фаворит Шахтер. Котировки на победу донецкого клуба — 1.98, на ничью — 3.75, на победу Зари — 3.80.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua