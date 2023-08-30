Заря — Славия. Где и когда смотреть матч Лиги Европы 30 августа, 14:33 Луганский клуб на тренировке (Фото:ФК Заря)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно.



Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы Заря — Славия пройдет 31 августа в Люблине. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Заря — Славия.

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Также игру можно посмотреть на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что в первый поединок завершился победой Славии — 2:0.

Победитель этой пары выйдет в групповой турнир Лиги Европы, А проигравшая команда продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги конференций.

Напомним, что еще два украинских клуба сыграют в еврокубках 31 августа. Смотрите прямую трансляцию матчей Днепр-1 — Спартак и Бешикташ — Динамо.