Заря — Славия. Ставки на проход чешского клуба не принимаются 31 августа, 11:53 Тренировка луганского клуба перед матчем (Фото:ФК Заря)

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдет 31 августа в Люблине. Встреча начнется в 20:00.



На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Заря — Славия.

Неделю назад чешский клуб отпраздновал победу — 2:0.

После чего в букмекерских конторах уже не верят в то, что украинцы останутся в Лиге Европы. Ставки на проход Славии не принимаются! На выход Зари в следующий этап коэффициент — 17.50.

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Что касается конкретного матча, то здесь котировки такие: победа Славии — 1.47, ничья — 4.80, победа Зари — 7.30.

Ранее мы писали, где можно бесплатно посмотреть матч Заря — Славия.

Напомним, что 31 августа пройдет жеребьевка Лиги чемпионов, где своего соперника узнает Шахтер.