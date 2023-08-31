Заря обыграла вице-чемпиона Чехии, но вылетела из Лиги Европы 31 августа, 21:56 Заря проиграла Славии (Фото:ФК Заря Луганск)

Заря продолжит выступать в Лиге конференций после поражения от Славии в плей-офф отбора Лиги Европы.

Луганский клуб в первой игре с чешской командой потерпел поражение (0:2).

Заря в середине первого тайма ответной встречи сумела поразить соперника. Алефиренко шикарным ударом поразил ворота Славии.

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За несколько минут до конца половины тайма Антюх забил второй, что позволило сравнять счет по сумме двух поединков.

В конце встречи пражский клуб огорчил украинскую команду. Масопуст подал в штрафную, где Юрашек нанес голевой удар головой.

Несмотря на победу в ответной игре, Заря не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы по сумме двух матчей.

Заря — Славия 2:1 (0:2 первый матч)

Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 — Юрашек, 83

Таким образом, Заря продолжит свое выступление в Лиге конференций. Жеребьевка группового этапа турнира состоится завтра, 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.