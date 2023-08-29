Заря — Славия. Прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

29 августа, 16:11
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Первый матч выиграли чехи (Фото:ФК Славия)

Первый матч выиграли чехи (Фото:ФК Славия)

В четверг, 31 августа, украинский и чешский клубы встретятся в раунде плей-офф Лиги Европы. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап. Проигравший будет играть в Лиге конференций.

Поединок Заря — Славия состоится в Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Неделю назад первую встречу этих команд выиграл клуб из Праги.

Видеотрансляция матча Заря — Славия:

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/M9T8Bsu7H-Q?si=WjOhKqMlznvZfHyc

Славия — чешский профессиональный футбольный клуб из города Прага, основанный 2 ноября 1892 года.

За всю историю команда выступала в разных чемпионатах, где добыла много побед. Славия — чемпион Чехии и Моравии — 6 раз, чемпион Богемии — 2 раза, чемпион протектората Богемии и Моравии — 4 раза, чемпион Чехословакии — 9 раз, чемпион Чехии — 7 раз.

В прошлом сезоне Славия заняла второе место в национальном чемпионате. А в предыдущем раунде Лиги Европы по сумме двух матчей прошла Днепр-1.

Кстати, в квалификации Лиги конференций Днепр-1 играет со Спартаком, а киевское Динамо встречается с Бешикташем. Прямая трансляция обеих матчей есть на нашем сайте.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы Заря (Луганск)

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