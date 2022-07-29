Заря узнала соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций

29 июля, 01:03
Заря проведет первый матч с Университатей 4 августа (Фото:ФК Заря)

Заря проведет первый матч с Университатей 4 августа (Фото:ФК Заря)

Луганская Заря сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций против румынской Университати Крайова.

Об этом стало известно после победы команды над албанской Влазнией со счетом 4:1 по сумме двух матчей во втором раунде отбора.

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Поединки украинского клуба с Университатей состоятся 4 августа дома и 11 августа на выезде.

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Ранее сообщалось, что Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в польском Люблине.

Накануне полтавская Ворскла после победы 3:2 над шведским АИКом в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций уступила стокгольмскому клубу в ответной игре со счетом 0:2 и вылетела из турнира.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Заря Лига конференций

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