Заря — Университатя. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

3 августа, 17:08
Заря начинает выступления в еврокубках (Фото:ФК Заря)

Заря начинает выступления в еврокубках (Фото:ФК Заря)

НВ представляет анонс первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги конференций между Зарей и Университатей.

Матч Заря (Украина) — Университатя (Румыния) состоится 4 августа в 20:30 по киевскому времени в польском Люблине на стадионе Арена Люблин.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

Видео дня
Читайте также:
Украина потеряла первого представителя в еврокубках — видео

Что нужно знать про Зарю перед матчем:

  • заняла 4-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
  • проведет первый официальный поединок в 2022 году;
  • в четырех летних товарищеских встречах одержала три победы и потерпела одно поражение.

Что нужно знать про Университатю перед матчем:

  • занял 3-ю позицию в прошлом сезоне румынского чемпионата, уступив чемпиону Клужу и второй в таблице Стяуа;
  • прошел во 2-м раунде Лиги конференций албанскую Влазнию с общим счетом 4:1;
  • идет на 12-м месте в текущей кампании румынской лиги после трех туров (два очка).

Ориентировочные составы:

Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Снурницын, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Лунев, Чурко, Безбородько

Университатя: Лазарь, Владою, Силва, Скречу, Банку, Крецу, Нистор, Рогульич, Иван, Ханка, Кольич

Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Заря Лига конференций

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Ход войны сдвинулся с мертвой точки. На чем теперь сосредоточится Путин

Битва за Донбасс (который стал центральным театром военных действий после того, как битва за Киев была проиграна из-за чрезмерной растянутости российских сил) зашла в тупик

3 августа, 15:41
Мнения
Томас Фридман
Американский журналист
Это большая ошибка. К чему может привести визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Я очень уважаю спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но из ее визита на Тайвань вопреки желанию президента Байдена, ничего хорошего не выйдет

3 августа, 11:40
Мнения
Те, кто спешат сейчас продать всю недвижимость в Украине, заплатят по-максимуму (Фото:designer491 / Depositphotos)
Суммы налогов растут /
Почему оценочная стоимость жилья при продаже оказалась выше реальной
3 августа, 09:00
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X