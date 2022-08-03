Заря — Университатя. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 3 августа, 17:08 Заря начинает выступления в еврокубках (Фото:ФК Заря)

НВ представляет анонс первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги конференций между Зарей и Университатей.



Матч Заря (Украина) — Университатя (Румыния) состоится 4 августа в 20:30 по киевскому времени в польском Люблине на стадионе Арена Люблин.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

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Что нужно знать про Зарю перед матчем:

заняла 4-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

проведет первый официальный поединок в 2022 году;

в четырех летних товарищеских встречах одержала три победы и потерпела одно поражение.

Что нужно знать про Университатю перед матчем:

занял 3-ю позицию в прошлом сезоне румынского чемпионата, уступив чемпиону Клужу и второй в таблице Стяуа;

прошел во 2-м раунде Лиги конференций албанскую Влазнию с общим счетом 4:1;

идет на 12-м месте в текущей кампании румынской лиги после трех туров ( два очка).

Ориентировочные составы:

Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Снурницын, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Лунев, Чурко, Безбородько

Университатя: Лазарь, Владою, Силва, Скречу, Банку, Крецу, Нистор, Рогульич, Иван, Ханка, Кольич

Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).



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