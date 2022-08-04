Заря обыграла румынский клуб в первом матче квалификации Лиги конференций — видео 4 августа, 22:56 Заря отправляется в Румынию с минимальным перевесом (Фото:ФК Заря)

Украинская Заря со счетом 1:0 победила румынскую Университатю в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций на формально своем поле в польском Люблине.



Соперники не смогли отличиться голами до перерыва, хотя к этому ближе была луганская команда, поэтому судьба матча решилась во втором тайме.

Украинский коллектив мог еще открыть счет в начале второго тайма, но вратарь гостей Лазар парировал удары Нагнойного и Кабаева.

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Заря добилась своего на 56-й минуте, когда на передачу Чурко отозвался уже упомянутый Нагнойный и отправил мяч в сетку.

В дальнейшем хозяевам не удалось увеличить свой перевес, а гости не смогли сравнять счет. Ответный матч состоится 11 августа в румынской Крайове.

Заря — Университатя 1:0

Гол: Нагнойный, 56

Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).

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