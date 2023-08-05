Защитник Динамо получил суровое наказание за агрессию в матче УПЛ — видео 5 августа, 11:24 Попов оставил команду в меньшинстве в первом тайме (Фото:ФК Динамо)

Защитника киевского Динамо Дениса Попова получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола за фол в матче 1 тура УПЛ против Миная (4:1).

В матче против закарпатского клуба Попов пошел прямой ногой на Владимира Одарюка, за что получил красную карточку и был удален с поля.

Кроме этого, КДК было принято решение отстранить футболиста на два следующих матча УПЛ.

Видео дня

Попов уже пропустил игру против киевской Оболони во 2 туре УПЛ и не сыграет в следующем матче против харьковского Металлиста 1925.

Ранее Попов, комментируя эпизод с удалением, заявил, что «футбол — не балет».