Шахтер на полгода потерял ключевого защитника 29 августа, 20:20 Корниенко получил тяжелую травму в матче с Кривбассом (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко выбыл ориентировочно на полгода из-за тяжелой травмы.

Корниенко травмировался на 67-й минуте матча 2-го тура украинской Премьер-лиги с Кривбассом, сообщает официальный сайт Шахтера.

Сообщается, что игрок прошел медицинское обследование, которое показало, что у него разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Видео дня

5 сентября Корниенко сделают операцию, а срок восстановления составит примерно 6 месяцев.

❗️ На Віктора Корнієнка чекає оперативне втручання й тривале відновлення.



Медичне обстеження показало розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Орієнтовний термін відновлення – 6 місяців.



🧡 Родина «Шахтаря» з тобою, Вікторе! Якнайшвидшого одужання! 🙏🏻 pic.twitter.com/Hxy2Sa5u36 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) August 29, 2022

Сообщалось, что Шахтер обыграл Кривбасс со счетом 1:0 в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги, одержав первую победу в новом сезоне.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.