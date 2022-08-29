Шахтер на полгода потерял ключевого защитника
Корниенко получил тяжелую травму в матче с Кривбассом (Фото:ФК Шахтер)
Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко выбыл ориентировочно на полгода из-за тяжелой травмы.
Корниенко травмировался на 67-й минуте матча 2-го тура украинской Премьер-лиги с Кривбассом, сообщает официальный сайт Шахтера.
Сообщается, что игрок прошел медицинское обследование, которое показало, что у него разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
5 сентября Корниенко сделают операцию, а срок восстановления составит примерно 6 месяцев.
Сообщалось, что Шахтер обыграл Кривбасс со счетом 1:0 в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги, одержав первую победу в новом сезоне.
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