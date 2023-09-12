Лидер Шахтера вне списка. Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Италии 12 сентября, 10:35 Сборная Украины (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии на Сан-Сиро в отборе на Евро-2024.

В заявку на поединок против итальянцев попало 23 футболиста, сообщает УАФ.

Заявка сборной Украины на матч против Италии:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

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Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 22. Егор Назарина.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Отметим, что в заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

Напомним, что поединок сборных Украины и Италии начнется в 21:45 в Милане.

Ранее тренер главной команды страны Сергей Ребров назвал «секрет» успеха для сборной Украины в матче с Италией.