Готовы к бою. Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Англии

9 сентября, 10:46
Поделиться:
Сборная Украины (Фото:УАФ)

Сборная Украины (Фото:УАФ)

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в отборе на Евро-2024.

Читайте также:
«На них обидится Пикфорд». Защитник Эвертона заставил одноклубников болеть за сборную Украины в матче против Англии

В заявку на поединок против команды «трех львов» главный тренер украинской сборной включил 23 футболиста, сообщает УАФ.

Заявка сборной Украины на матч против Англии:

Видео дня

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Егор Назарина, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин

В заявку не попали травмированный Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок.

Читайте также:
«Мне даже легче». Ребров рассказал об условиях работы в сборной Украины во время войны

Напомним, что поединок между Украиной и Англией начнется в 19:00 в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что во время матча Украина — Англия на стадионе пройдет мощный флешмоб.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X