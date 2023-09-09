Готовы к бою. Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Англии 9 сентября, 10:46 Сборная Украины (Фото:УАФ)

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в отборе на Евро-2024.

В заявку на поединок против команды «трех львов» главный тренер украинской сборной включил 23 футболиста, сообщает УАФ.

Заявка сборной Украины на матч против Англии:

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1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Егор Назарина, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин

В заявку не попали травмированный Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок.

Напомним, что поединок между Украиной и Англией начнется в 19:00 в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что во время матча Украина — Англия на стадионе пройдет мощный флешмоб.