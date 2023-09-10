«Сил людям, которые пострадали». Месси выразил соболезнования жертвам землетрясения в Марокко 10 сентября, 23:31 Лео Месси (Фото:Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Аргентинский нападающий Интер Майами Лео Месси посочувствовал семьям жертв землетрясения, которое произошло в субботу, 9 сентября, в Марокко.

В своем Instagram в stories звездный футболист пожелал сил всем пострадавшим от этой ужасной катастрофы.

«Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко.

Сил людям, которые пострадали от ужасной катастрофы", — написал Месси.

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Фото: Instagram Месси

Напомним, в Марокко произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 2000 человек, а сотни получили ранения.

Ранее сообщалось, что отель Роналду разместил пострадавших от землетрясения в Марокко.