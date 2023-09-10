«Сил людям, которые пострадали». Месси выразил соболезнования жертвам землетрясения в Марокко
Лео Месси (Фото:Sam Navarro-USA TODAY Sports)
Аргентинский нападающий Интер Майами Лео Месси посочувствовал семьям жертв землетрясения, которое произошло в субботу, 9 сентября, в Марокко.
В своем Instagram в stories звездный футболист пожелал сил всем пострадавшим от этой ужасной катастрофы.
«Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко.
Сил людям, которые пострадали от ужасной катастрофы", — написал Месси.
Напомним, в Марокко произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 2000 человек, а сотни получили ранения.
Ранее сообщалось, что отель Роналду разместил пострадавших от землетрясения в Марокко.