«Сил людям, которые пострадали». Месси выразил соболезнования жертвам землетрясения в Марокко

10 сентября, 23:31
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Лео Месси (Фото:Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Лео Месси (Фото:Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Аргентинский нападающий Интер Майами Лео Месси посочувствовал семьям жертв землетрясения, которое произошло в субботу, 9 сентября, в Марокко.

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В своем Instagram в stories звездный футболист пожелал сил всем пострадавшим от этой ужасной катастрофы.

«Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко.

Сил людям, которые пострадали от ужасной катастрофы", — написал Месси.

Видео дня

Instagram Месси
Фото: Instagram Месси
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Напомним, в Марокко произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 2000 человек, а сотни получили ранения.

Ранее сообщалось, что отель Роналду разместил пострадавших от землетрясения в Марокко.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Лионель Месси Землетрясение Марокко

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