Благородный поступок. Отель Роналду разместил пострадавших от землетрясения в Марокко 10 сентября, 09:24 Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Stringer)

Отель Криштиану Роналду в Марракеше отозвался для помощи людям.

Как сообщает ABC со ссылкой на телеканал Canal 24 Horas, четырехзвездочный отель Pestana CR7 Marrakech, который принадлежит португальскому футболисту, разместил у себя людей, которые нуждались в помощи в результате трагедии.

Видео дня

Испанская туристка Ирен Сейшас рассказала, что она хотела покинуть Марокко после происшествия, но доступных авиабилетов не осталось. Подобная ситуация была и с отелями.

В итоге девушка вместе с другими людьми сумела уговорить представителей отеля Роналду, чтобы те помогли им.

«Нам пришлось приехать в новый район Марракеша, где, так сказать, больше роскошных отелей. Теперь нам удалось уговорить отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставить нам номер», — отметила Сейшас.

Напомним, в Марокко произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 2000 человек, а сотни получили ранения.

Ранее сообщалось, что Роналду прыгнул шипами в лицо голкиперу сборной Словакии.