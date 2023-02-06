Экс-футболиста Челси извлекли из-под завалов после землетрясения, еще один игрок и директор турецкого клуба находятся под обломками

6 февраля, 23:35
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Атсу доставлен в больницу с травмами правой ноги (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Атсу доставлен в больницу с травмами правой ноги (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Бывшего футболиста Челси и нынешнего — Хатайспора Кристиана Атсу извлекли из-под завалов, спортивный директор клуба Танер Савут и игрок команды Ени Малатьяспор Эюп Тюркаслан под обломками домов в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Как сообщает сообщает The Guardian, 31-летнего вингер сборной Ганы был найден живым и доставлен в больницу с травмами правой ноги и затрудненным дыханием.

Хатайспор базируется в городе Антакья в провинции Хатай, недалеко от границы с Сирией. Атсу играл 5 февраля в матче турецкой Суперлиги, в котором вышел на замену и забил победный мяч в ворота Касимпаши.

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Клуб второго дивизиона Турции Ени Малатьяспор подтвердил, что его вратарь Эйюп Тюркаслан пропал после землетрясения. Все футбольные матчи в стране приостановлены.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

Сообщалось, что результате землетрясения в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, погибли более 2500 человек.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, живущими в Турции в зоне, где произошло землетрясение. Информация о жертвах среди граждан пока не поступала.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Турция Землетрясение Землетрясение в Турции

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