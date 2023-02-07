В результате землетрясения в Турции погиб 28-летний футболист

7 февраля, 21:24
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Ахмет Эюп Тюркаслан погиб под завалами (Фото:fanatik.com)

Ахмет Эюп Тюркаслан погиб под завалами (Фото:fanatik.com)

В результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.

Об этом сообщает пресс-служба Йены Малатьяспора в Twitter.

Футболист был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Он погиб, оказавшись под завалами.

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«Почивай с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», — говорится в сообщении клуба.

Видео дня

https://twitter.com/YMSkulubu/status/1622986857100320770

Как сообщает Gazete Duvar, под завалами оказалась также жена Тюркаслана и ее удалось спасти.

В результате землетрясения по состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч человек. Разрушены также тысячи зданий.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста Челси Кристиана Атсу, выступающего за турецкий Хатайспор, извлекли из-под завалов после землетрясения.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Землетрясение в Турции

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