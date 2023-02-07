В результате землетрясения в Турции погиб 28-летний футболист
Ахмет Эюп Тюркаслан погиб под завалами (Фото:fanatik.com)
В результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.
Об этом сообщает пресс-служба Йены Малатьяспора в Twitter.
Футболист был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Он погиб, оказавшись под завалами.
«Почивай с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», — говорится в сообщении клуба.
Как сообщает Gazete Duvar, под завалами оказалась также жена Тюркаслана и ее удалось спасти.
В результате землетрясения по состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч человек. Разрушены также тысячи зданий.
Ранее сообщалось, что бывшего футболиста Челси Кристиана Атсу, выступающего за турецкий Хатайспор, извлекли из-под завалов после землетрясения.