В результате землетрясения в Турции погиб 28-летний футболист 7 февраля, 21:24 Ахмет Эюп Тюркаслан погиб под завалами (Фото:fanatik.com)

В результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.

Об этом сообщает пресс-служба Йены Малатьяспора в Twitter.

Футболист был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Он погиб, оказавшись под завалами.

«Почивай с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», — говорится в сообщении клуба.

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Как сообщает Gazete Duvar, под завалами оказалась также жена Тюркаслана и ее удалось спасти.



В результате землетрясения по состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч человек. Разрушены также тысячи зданий.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста Челси Кристиана Атсу, выступающего за турецкий Хатайспор, извлекли из-под завалов после землетрясения.

