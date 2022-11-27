Когда насилие — норма. Матч известных российских футбольных клубов завершился массовой дракой — видео 27 ноября, 19:05 Сам матч завершился без забитых мячей (Фото:Скриншот видео)

Матч Кубка России по футболу между санкт-петербургским Зенитом и московским Спартаком завершился массовой дракой с участием игроков двух команд.

Уже после свистка об окончании игрового времени в поединке случился конфликт между игроком хозяев Вильмаром Барриосом и футболистом гостей Квинси Промесом.

Спустя мгновение он перерос в полноценную массовую драку, участие в которой приняли не только футболисты, но и представители двух команд.

Видео дня

По итогам инцидента главный судья встречи показал сразу шесть красных карточек: по три каждой команде.

Сам матч завершился без забитых мячей. В серии пенальти точнее были хозяева — 4:2.

Ранее люксембургский футболист Спартака Кристофер Мартинс Перейра, комментируя свое возвращение в Россию, заявил, что отправится в задницу.