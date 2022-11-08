Откровенное признание Блаттера. Экс-президент ФИФА назвал ошибкой решение провести чемпионат мира в Катаре 8 ноября, 21:21 Зепп Блаттер был президентом ФИФА на протяжении 1998−2015 годов. (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер признался, что выбор Катара хозяином чемпионата мира 2022 был ошибкой.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Tages-Anzeiger.

"Выбор Катара был ошибкой. Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для них", - сказал Блаттер.

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Блаттер добавил, что на тот момент было почти согласовано, что в 2018 году чемпионат мира должен состояться в России, а в 2022-м - в США.

«Было бы жестом мира, если бы два давних политических оппонента принимали чемпионат мира один за другим», — сказал экс-функционер.

Также Блаттер взял на себя ответственность за выбор Катара хозяином ЧМ-2022.

«Я могу только повторить: выбор Катара был ошибкой, и я был ответственен за это как президент в то время. Теперь, когда чемпионат мира неизбежен, я рад, что, за некоторыми исключениями, ни один футболист не бойкотирует его», — подытожил Блаттер.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что швейцарский суд снял обвинения в коррупции с бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

