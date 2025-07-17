«Я вынужден был покинуть Украину»: бывший тренер Ворсклы Любенович рассказал об угрозах со стороны агентов

17 июля, 09:39
Желько Любенович покинул Ворсклу после угроз (Фото: ФК Ворскла)

Наставник Ворсклы Желько Любенович покинул клуб спустя две недели после назначения.

Специалист рассказал, что был вынужден даже покинуть Украину после угроз агентов.

«Причина — та, которую назвал один из журналистов, Михаил Спиваковский. То, что агенты, которые предложили меня и привели в клуб, начали угрожать — кого я должен подписать, а кого нет.

Я поговорил с руководством — оно попыталось мне помочь в этой ситуации. Но вместе приняли решение, что лучшим шагом будет уехать из страны. Я считаю, что угрозы были достаточно серьезными, чтобы я покинул страну. Сейчас я нахожусь на Родине", — сказал Любенович для Tribuna.com.

Любенович возглавил Ворсклу 24 июня — после того, как полтавский клуб вылетел из УПЛ в Первую лигу.

Как игрок Любенович выступал за Кривбасс, Таврию, Александрию и Зарю, а после завершения карьеры работал в тренерском штабе луганского клуба, а также возглавлял Минай.

Ранее сообщалось, что президент новичка УПЛ рассказал о зарплатах игроков и бюджете клуба.

