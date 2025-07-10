«Из-за семейных обстоятельств». Новый тренер Ворсклы покинул клуб спустя две недели после назначения

10 июля, 14:14
Желько Любенович (Фото: ФК Ворскла)

Желько Любенович (Фото: ФК Ворскла)

Желько Любенович неожиданно покинул пост главного тренера полтавской Ворсклы.

Как сообщает официальный сайт Ворсклы, Любенович прекратил сотрудничество из-за «семейных обстоятельств».

«Руководство футбольного клуба Ворскла с пониманием отнеслось к ситуации. Стороны пожали руки, пожелав друг другу дальнейших успехов.

Имя нового главного тренера мужской команды будет озвучено в ближайшее время", — говорится в заявлении Ворсклы.

По дополнительной информации от журналиста Игоря Бурбаса, которую он опубликовал в Telegram, клуб и сербский специалист договорились о разрыве контракта по соглашению сторон накануне, 9 июля. На следующий день Любенович попрощался с командой и персоналом. Официальное представление нового главного тренера состоится уже в пятницу, 11 июля.

Любенович возглавил Ворсклу 24 июня — после того, как полтавский клуб вылетел из УПЛ в Первую лигу.

Как игрок Любенович выступал за Кривбасс, Таврию, Александрию и Зарю, а после завершения карьеры работал в тренерском штабе луганского клуба, а также возглавлял Минай.

Ранее сообщалось, что тренер Сергей Шищенко покинул клуб УПЛ Оболонь и возглавил Буковину из Первой лиги.

