«Мальчик или девочка?». Влада Зинченко поделилась нежными фотографиями в ожидании рождения малыша

20 июля, 08:46
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Влада Зинченко (Фото:Instagram)

Влада Зинченко (Фото:Instagram)

Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко и его жена Влада ждут рождения второго ребенка.

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В своем Instagram-аккаунте Влада в очередной раз порадовала подписчиков трогательными фотографиями во время беременности.

Супруга Александра на фото одета в голубой костюм, который дополнила великолепными украшениями.

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«Ваш прогноз. Мальчик или девочка?», — написала Влада.

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Ранее Зинченко с женой устроили стильную фотосессию в ожидании второго ребенка.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Александр Зинченко Влада Седан

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