«Мальчик или девочка?». Влада Зинченко поделилась нежными фотографиями в ожидании рождения малыша
Влада Зинченко (Фото:Instagram)
Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко и его жена Влада ждут рождения второго ребенка.
В своем Instagram-аккаунте Влада в очередной раз порадовала подписчиков трогательными фотографиями во время беременности.
Супруга Александра на фото одета в голубой костюм, который дополнила великолепными украшениями.
«Ваш прогноз. Мальчик или девочка?», — написала Влада.
Ранее Зинченко с женой устроили стильную фотосессию в ожидании второго ребенка.