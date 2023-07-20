«Мальчик или девочка?». Влада Зинченко поделилась нежными фотографиями в ожидании рождения малыша 20 июля, 08:46 Влада Зинченко (Фото:Instagram)

Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко и его жена Влада ждут рождения второго ребенка.

В своем Instagram-аккаунте Влада в очередной раз порадовала подписчиков трогательными фотографиями во время беременности.

Супруга Александра на фото одета в голубой костюм, который дополнила великолепными украшениями.

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«Ваш прогноз. Мальчик или девочка?», — написала Влада.

Ранее Зинченко с женой устроили стильную фотосессию в ожидании второго ребенка.