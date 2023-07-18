Прекрасный пейзаж. Жена Цыганкова показала милые фото с сыном на отдыхе
Виктор Цыганков с возлюбленной (Фото:instagram.com/manaromana8)
Романа Прокопович, жена футболиста испанской Жироны Виктора Цыганкова, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.
Романа опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха вместе со своим сыном Леоном.
Возлюбленная украинского футболиста вместе с Леоном провели отдых в окружении прекрасного пейзажа, находясь на яхте.
Ранее сообщалось, что беременная Влада Седан показала милые фотографии с дочкой.