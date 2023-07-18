Прекрасный пейзаж. Жена Цыганкова показала милые фото с сыном на отдыхе 18 июля, 20:05 Виктор Цыганков с возлюбленной (Фото:instagram.com/manaromana8)

Романа Прокопович, жена футболиста испанской Жироны Виктора Цыганкова, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

Романа опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха вместе со своим сыном Леоном.

Возлюбленная украинского футболиста вместе с Леоном провели отдых в окружении прекрасного пейзажа, находясь на яхте.

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Фото: instagram.com/manaromana8

Фото: instagram.com/manaromana8

Фото: instagram.com/manaromana8

Фото: instagram.com/manaromana8

Ранее сообщалось, что беременная Влада Седан показала милые фотографии с дочкой.