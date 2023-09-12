«Это слишком сексуально». Жена футболиста сборной Украины попозировала в откровенном образе Playboy — фото
Анна Зубкова (Фото:Анна Зубкова через Instagram)
Анна Зубкова, жена футболиста донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Александра Зубкова, поделилась новыми фото со своими подписчиками Instagram.
Зубкова сделала фотосессию, где она позирует в образе Playboy и опубликовала снимки в Instagram, чем вызвала восторг у своих подписчиков.
Часть фото сделаны в ретростиле, другие фотографии — цветные.
«Это слишком сексуально», «А что — так можно?», «Шикарная», — отреагировали подписчики в комментариях.
Анна и Александр Зубковы поженились в 2019 году. В 2021 году у пары родилась дочь.
Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская устроила фотосессию в ярком купальнике на пляже.