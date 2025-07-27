«Ухаживал за мной»: жена игрока Динамо поборола рак — она рассказала о поддержке мужа
Дарья и Николай Михайленко (Фото: instagram.com/mykhailenko91)
Дарья Михайленко, жена полузащитника киевского Динамо и сборной Украины Николая Михайленко, откровенно рассказала, как поддержка мужа помогла ей победить рак мозга.
Их история любви началась шесть лет назад в городке Варва в Черниговской области и продолжается до сих пор.
Недавно Дарья призналась, что Николай поддерживал ее во время лечения рака, а их отношения стали еще крепче.
«Это был сложный этап, но мы его прошли вместе. Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом. Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать.
Он ночевал на маленьком диванчике со мной в больнице, поддерживал меня каждую секунду. Наши отношения стали крепче. Мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой", — цитирует Дарью РБК-Украина.
Также она рассказала, какие уроки вынесла из борьбы с тяжелой болезнью.
«Ценить жизнь, беречь здоровье и ценить рядом тех, кто с тобой. Жить и не откладывать. Не думать, а кто что скажет. Любить. Когда в Польше мне сказали, что у меня опухоль головного мозга, я плакала, но говорила: Я буду бороться. Вытерла слезы и начала искать врачей.
Поэтому хочу сказать, что никогда нельзя опускать руки. Поплакать, попсиховать — это нормально и даже нужно. Но надо взять волю в кулак, стиснуть зубы и бороться", — добавила Дарья.
Отметим, что в прошлом году они поженились. Пара воспитывает сына.
В прошлом сезоне 24-летний Михайленко забил два гола и отдал один ассист в 30 матчах. Также провел два матча за национальную сборную Украины.
Ранее столичный клуб стартовал в самом престижном еврокубковом турнире. В первом поединке второго квалификационного раунда Динамо выиграло у Хамрун Спартанс. Ответный матч пройдет 29 июля.