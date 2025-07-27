Их история любви началась шесть лет назад в городке Варва в Черниговской области и продолжается до сих пор.

Недавно Дарья призналась, что Николай поддерживал ее во время лечения рака, а их отношения стали еще крепче.

«Это был сложный этап, но мы его прошли вместе. Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом. Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать.

Он ночевал на маленьком диванчике со мной в больнице, поддерживал меня каждую секунду. Наши отношения стали крепче. Мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой", — цитирует Дарью РБК-Украина.

Также она рассказала, какие уроки вынесла из борьбы с тяжелой болезнью.

«Ценить жизнь, беречь здоровье и ценить рядом тех, кто с тобой. Жить и не откладывать. Не думать, а кто что скажет. Любить. Когда в Польше мне сказали, что у меня опухоль головного мозга, я плакала, но говорила: Я буду бороться. Вытерла слезы и начала искать врачей.



Поэтому хочу сказать, что никогда нельзя опускать руки. Поплакать, попсиховать — это нормально и даже нужно. Но надо взять волю в кулак, стиснуть зубы и бороться", — добавила Дарья.

Отметим, что в прошлом году они поженились. Пара воспитывает сына.

