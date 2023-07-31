«Никогда не дам его в обиду». Жена защитника Шахтера заступилась за мужа после матча против Металлиста 1925 31 июля, 21:26 Валерий Бондарь и Дарья Савина (Фото:Instаgram)

Дарья Бондарь, которая замужем за игроком «горняков» Валерием Бондарем, стала на защиту своего супруга, который получил травму в матче первого тура УПЛ против харьковского клуба (2:1).

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В своем Instagram Дарья опубликовала пост, в котором ответила болельщикам, которые злорадствовали переломом ключицы ее мужа.

«Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные гадости, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал, как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека.

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Так вот всем «подобным» вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж — самый добрый человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает. Поэтому я никогда не дам в обиду его и нашу семью", — написала Дарья.

Ранее сообщалось, что Шахтер потерял лидера команды перед стартом в украинской Премьер-лиге.