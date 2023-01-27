Жена украинского футболиста Реала намекнула на его будущий клуб — фото

27 января, 23:05
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Лунин планирует покинуть Реал (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Лунин планирует покинуть Реал (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Жена голкипера мадридского Реала Андрея Лунина Анастасия намекнула, в какой клуб может перейти ее муж.

Анастасия опубликовала в своем аккаунте в Instagram страницу с атрибутикой Реала Овьедо, в котором украинец выступал раньше.

Именно с этим клубом связывают будущее Лунина, который проигрывает конкуренцию в Реале вратарю Тибо Куртуа.

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Анастасия Лунина via Instagram
Фото: Анастасия Лунина via Instagram

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Реал уже этой зимой и перейти в Реал Овьедо, а главным инициатором является именно жена футболиста.

Реал Овьедо выступает в Сегунде — втором дивизионе Испании.

Накануне Реал обыграл Атлетико со счетом 3:1 и вышел в полуфинал, а Лунин просидел весь матч в запасе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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