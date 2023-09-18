Свидетельница невероятного камбэка. Жена Лунина посетила победный матч Реала на обновленном стадионе — фото 18 сентября, 08:31 Андрей Лунин с возлюбленной (Фото:instagram.com/a.nastasica)

В рамках пятого тура чемпионата Испании Реал на своем поле переиграл Реал Сосьедад (2:1).

Гости выиграли первый тайм с минимальным счетом, но подопечные Карло Анчелотти сумели совершить камбэк после перерыва. Быстрые два гола позволили комфортно владеть ситуацией и выиграть встречу.

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Поединок мадридского клуба на обновленном Сантьяго Бернабеу посетила возлюбленная Андрея Лунина Анастасия. Украинский голкипер просидел всю игру на скамейке запасных, однако его супруга была рядом.

Девушка, которая увидила камбэк «сливочных», оценила обновленный Сантьяго Бернабеу.

На реконструкцию Реал потратил около одного миллиарда евро, однако теперь доход арены увеличится в два раза — до 400 миллионов евро в год.

🥰 No ha pasado tanto tiempo y ya te echaba de menos...#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/AgfTDm9PUW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2023

Обзор матча Реал — Реал Сосьедад:

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