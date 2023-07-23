«Он меня прибьет». Жена футболиста сборной Украины поделилась с подписчиками «секретными» фото 23 июля, 22:26 Андрей и Анастасия поженились в 2021 году (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Супруга вратаря мадридского Реала и сборной Украины Андрея Лунина Анастасия показала своим подписчикам новые фотографии.

Пока Лунин вместе с Реалом находит в турне в США Анастасия опубликовала в Instagram фото из семейного архива.

В публикации Анастасия в шутку высказала предположение, что за эти снимки ей может серьезно достаться от мужа.

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«Таким милым моего мужа вы еще не видели. Знаю, что он меня прибьет за эти фотки. Я очень скучаю. Люблю тебя», — подписала публикацию Анастасия.

Ранее жена Лунина похвасталась горячими снимками с футболистом.