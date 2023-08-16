«Он не будет вторым». Жена Лунина рассказала, что будет делать вратарь в Реале после травмы Куртуа 16 августа, 15:24 Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)

Жена голкипера сборной Украины и Реала уверена, что Андрей Лунин сможет выиграть конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

В своем Instagram в stories Анастасия ответила на вопрос, будет ли Андрей снова запасным вратарем после трансфера Кепы.

«Не будет он вторым. Будет работать, чтобы закрепиться и быть первым вратарем», — заявила Анастасия.

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Фото: Instagram жены Лунина

Напомним, что Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.

Впоследствии главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после травмы бельгийца.

А после победного матча против Атлетика из Бильбао Анчелотти расхвалил Андрея, который оставил свои ворота «сухими».