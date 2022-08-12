Ждет переезд в Англию? Жена ведущего футболиста сборной Украины намекнула на смену им клуба — фото
Роксана и Руслан поженились в 2016 году (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)
Жена полузащитника итальянской Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана показала запакованные вещи семьи, чем подтвердила слухи о возможном переходе мужа в другой клуб.
Снимками избранница 29-летнего хавбека поделилась в сторис Instagram.
В комментарии к кадрам Роксана написала «Конец» и «Осталось немного дел».
Малиновский — воспитанник житомирского футбола. В Украине он поиграл за донецкий Шахтер, Севастополь и луганскую Зарю, также выступал за бельгийский Генк.
В Аталанту Руслан перешел в 2019 году. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го. В прошлом сезоне украинец сыграл за бергамасков 41 матч, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.
Сообщалось, что Малиновский может стать игроком туринского Ювентуса. Позже появилась информация, что Русланом интересуется английский Ноттингем Форест.
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