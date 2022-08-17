Подписалась на главного тренера. Жена Малиновского намекнула на переход футболиста в английский топ-клуб

17 августа, 14:25
Руслан Малиновский может попробовать свои силы в новом чемпионате (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Руслан Малиновский может попробовать свои силы в новом чемпионате (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Роксана, жена украинского футболиста итальянской Аталанты Руслана Малиновского, подогрела слухи о возможном переходе игрока лондонский Тоттенхэм.

Роксана недавно опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с собранными вещами, намекнув на отъезд из Бергамо, а теперь подписалась на главного тренера Тоттенхэма Антонио Конте, чем еще больше заинтриговала фанатов.

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Instagram
Фото: Instagram
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Ранее сообщалось, Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форесте или туринском Ювентусе.

Кроме этого, главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что запросы по трансферу украинца поступают ежедневно.

Несмотря на слухи о возможном трансфере, Малиновский сыграл за Аталанту в первом туре чемпионата Италии против Сампдории (2:0) и отличился голевым пасом.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины Английская Премьер-лига Тоттенхэм Серия А Руслан Малиновский Аталанта

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