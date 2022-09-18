«Больная нация». Жена Усика отреагировала на разговор российского оккупанта с возлюбленной

18 сентября, 22:45
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Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на разговор российского оккупанта со своей возлюбленной.

Избранница обладателя пяти поясов прокомментировала диалог солдата РФ и женщины, которая попросила привезти «трофей» с убитых украинцев, в сторис Instagram.

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«Что за черт? И это „дама“ псих. Больная нация», — написала Екатерина в ответ на перехваченный разговор Службой безопасности Украины.

Видео дня

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее жена Усика отреагировала на ракетные обстрелы Киева карикатурой на президента России Владимира Путина.

Также Екатерина показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну в Украине.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Российская агрессия Военное вторжение Александр Усик Война в Украине Война России против Украины

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