«Больная нация». Жена Усика отреагировала на разговор российского оккупанта с возлюбленной 18 сентября, 22:45 Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на разговор российского оккупанта со своей возлюбленной.

Избранница обладателя пяти поясов прокомментировала диалог солдата РФ и женщины, которая попросила привезти «трофей» с убитых украинцев, в сторис Instagram.

«Что за черт? И это „дама“ псих. Больная нация», — написала Екатерина в ответ на перехваченный разговор Службой безопасности Украины.

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Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее жена Усика отреагировала на ракетные обстрелы Киева карикатурой на президента России Владимира Путина.

Также Екатерина показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну в Украине.

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