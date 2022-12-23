«Все об этом знают». Жена Ярмоленко рассказала о футбольной мечте Андрея 23 декабря, 16:39 В настоящее время Ярмоленко выступает за Аль-Айн из ОАЭ (Фото:Аль Айн via Facebook)

Жена вингера сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко Инна рассказала, что муж мечтает вернуться в киевское Динамо.



О желании 33-летнего футболиста его избранница рассказала в интервью YouTube-каналу Анны Ребровой.

«Динамо для нас — это действительно выдающийся и родной клуб, который очень многое нам дал, сделал из Андрея спортсмена, профессионального футболиста. Конечно, следим за всеми матчами. Даже если Андрей не дома, то все равно смотрю, болею.

Видео дня

Конечно, у него есть такая мечта — вернуться в Динамо. Все об этом знают. Для Андрея это очень важный клуб. Будем надеяться, что это случится, но когда… Этого никто не может знать", — сказала Инна.

В настоящее время Ярмоленко выступает за Аль-Айн из ОАЭ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

За Динамо Андрей играл в период с 2008 по 2017 год. На его счету 340 матчей за «бело-синих» и 137 голов.

Сообщалось, что Ярмоленко впервые за долгое время вернулся в Украину.