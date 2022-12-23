«Все об этом знают». Жена Ярмоленко рассказала о футбольной мечте Андрея
В настоящее время Ярмоленко выступает за Аль-Айн из ОАЭ (Фото:Аль Айн via Facebook)
Жена вингера сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко Инна рассказала, что муж мечтает вернуться в киевское Динамо.
О желании 33-летнего футболиста его избранница рассказала в интервью YouTube-каналу Анны Ребровой.
«Динамо для нас — это действительно выдающийся и родной клуб, который очень многое нам дал, сделал из Андрея спортсмена, профессионального футболиста. Конечно, следим за всеми матчами. Даже если Андрей не дома, то все равно смотрю, болею.
Конечно, у него есть такая мечта — вернуться в Динамо. Все об этом знают. Для Андрея это очень важный клуб. Будем надеяться, что это случится, но когда… Этого никто не может знать", — сказала Инна.
В настоящее время Ярмоленко выступает за Аль-Айн из ОАЭ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
За Динамо Андрей играл в период с 2008 по 2017 год. На его счету 340 матчей за «бело-синих» и 137 голов.
Сообщалось, что Ярмоленко впервые за долгое время вернулся в Украину.