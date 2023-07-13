«Уютные стеночки родного университета». Очаровательная жена защитника сборной Украины по футболу похвасталась получением диплома — фото 13 июля, 15:34 Семья Забарных (Фото:Instagram)

Ангелина Забарная, которая является женой защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного, получила диплом филолога в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В своем Insragram-аккаунте Ангелина опубликовала несколько фото с дипломом филолога и написала, что будет скучать по стенам родного университета, в котором бывала не так часто из-за войны и пандемии.

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«Дипломированный филолог.

Очень жаль, что на мой студенческий путь выпала эпидемия коронавируса и война.

Очно учились только 1 семестр, но какой он был огненный.

Очень уютные стеночки родного университета, буду скучать", — написала Ангелина.

Ранее тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров посетил Забарного в Борнмуте.