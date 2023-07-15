Страшная болезнь. Жене нападающего ПСЖ Мауро Икарди диагностировали лейкемию 15 июля, 08:51 Мауро и Ванда (Фото:instagram.com/mauroicardi)

Футболист намерен отправить Ванду Нару на лечение в Италию.



Испанская Marca со ссылкой на журналиста Radio Mitre Хорхе Ланата сообщила, что Ванде Наре диагностировали злокачественное заболевание кроветворной системы.

36-летняя модель на днях обратилась в клинику с жалобами на боль в животе, после чего была госпитализирована. Анализы Нары не оказались плохими, однако затем ее перевели в частную больницу в Аргентине, где ей диагностировали лейкемию.

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Экс-игрок сборной Аргентины Мауро Икарди принадлежит ПСЖ, но последний сезон провел в аренде в Галатасарае, с которым стал чемпионом Турции.

27 мая 2014 года Мауро женился на аргентинской модели Ванде Наре, с которой воспитывает двух дочерей — Франческу и Изабеллу. С 2008 по 2013 Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.

Ванда с Мауро и детьми / Фото: instagram.com/wanda_nara

Ранее Икарди грозился завершить карьеру футболиста из-за возможного развода с женой после своей измены.

Напомним, что Андрес Нара, отец Ванды Нары, заявил, что его дочь живет с футболистом из-за денег.