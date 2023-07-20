В Новой Зеландии перед женским чемпионатом мира по футболу мужчина убил двух человек 20 июля, 10:46 Мату Танги Матуа Рид (Фото:Социальные сети)

Утром, 20 июля, рядом с отелем, в котором остановилась женская сборная Норвегии по футболу, застрелили двух человек.

По информации Stuff.co.nz, это сделал 24-летний Мату Танги Матуа Рид.

Отмечается, что Рид уже был осужден по обвинению в домашнем насилии. Также парню нужно было пройти курс управления гневом из-за диагноза «эмоционально нестабильное расстройство личности». После содеянного парня убили.

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Также сообщается, что ФИФА не будет отменять турнир.

Первый тур женского чемпионата мира по футболу между Новой Зеландией и Норвегией начался с минуты молчания 20 июля в 10:00.

Турнир будет проходить с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что фаны Ференцвароша разозлились на тренера из страны-агрессора после сокрушительного поражения в ЛЧ.