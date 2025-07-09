Ехали автобусом на тренировку. В Швейцарии футболистки попали в ДТП перед сверхважной игрой на Евро-2025

Женская сборная Уэльса попала в неприятный инцидент в швейцарском Санкт-Галлене перед матчем против Франции на чемпионате Европы-2025.

По данным ESPN, команда направлялась к Арене Санкт-Галленна на тренировку собственным автобусом, однако по дороге транспортное средство столкнулось с другим.

Футболистки, тренерский штаб и другие представители сборной не пострадали, но скорую все равно пришлось вызывать — травмы получил водитель второго участника ДТП.

В результате тренировка была отменена, но, по словам главного тренера Уэльса Рианы Уилкинсон, все обошлось без вреда здоровью.

Отметим, что 9 июля в 22:00 по киевскому времени футболистки из Уэльса сыграют в важнейшем матче против сборной Франции. В первом туре они проиграли Нидерландам (1:3).

Сейчас Уэльс занимает последнее место в группе D. Для того, чтобы сохранить шансы на плей-офф команде нужно обыграть француженок.

Фото: Flashscore.ua

