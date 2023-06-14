Легенда Барселоны присоединится к помощи Украине в благотворительном матче

14 июня, 12:41
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Жерар Пике (Фото:Жерар Пике via Instagram)

Жерар Пике (Фото:Жерар Пике via Instagram)

Экс-футболист Барселоны и сборной Испании Жерар Пике, который в прошлом году завершил карьеру, сыграет в благотворительном матче в помощь Украине.

Об этом сообщает Game4Ukraine в Instagram.

Среди украинских звезд футбола участие в матче примут Александр Зинченко и Андрей Шевченко, которые будут набирать в свои команды знаменитых игроков.

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Полные составы команд будут объявлены позже.

«Жерар считается одним из лучших защитников своей эпохи, поэтому мы очень рады, что он присоединился к нам», — говорится в сообщении.

Благотворительный матч в поддержку Украины состоится 5 августа 2023 года в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Ранее сообщалось, что бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченко в благотворительном поединке в поддержку Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Благотворительность Сборная Испании

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