Легенда Барселоны присоединится к помощи Украине в благотворительном матче
Жерар Пике (Фото:Жерар Пике via Instagram)
Экс-футболист Барселоны и сборной Испании Жерар Пике, который в прошлом году завершил карьеру, сыграет в благотворительном матче в помощь Украине.
Об этом сообщает Game4Ukraine в Instagram.
Среди украинских звезд футбола участие в матче примут Александр Зинченко и Андрей Шевченко, которые будут набирать в свои команды знаменитых игроков.
Полные составы команд будут объявлены позже.
«Жерар считается одним из лучших защитников своей эпохи, поэтому мы очень рады, что он присоединился к нам», — говорится в сообщении.
Благотворительный матч в поддержку Украины состоится 5 августа 2023 года в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
Ранее сообщалось, что бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченко в благотворительном поединке в поддержку Украины.