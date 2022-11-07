С кем сыграет Шахтер? Онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

7 ноября, 02:10
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Шахтер узнает соперника в Лиге Европы (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Шахтер узнает соперника в Лиге Европы (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

НВ следит за ходом жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Начало — в 14:00 по киевскому времени сегодня, 7 ноября.

Прямую трансляцию мероприятия покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

На этой стадии выступят 16 участников — коллективы, которые заняли второе место в своих квартетах Лиги Европы (сеяные) и команды, занявшие третье место в группах Лиги чемпионов (несеяные). Ответные матчи состоятся на поле первых клубов.

Видео дня

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Наибольшее представительство имеет Франция — три клуба. Украину в стыковых матчах представит Шахтер, который оказался в турнире после вылета из Лиги чемпионов.

Команды, вышедшие из одной группы, а также из одного посева и одной национальной ассоциации не могут встретиться между собой на данном этапе.

Сеяные: Манчестер Юнайтед, Митьюлланд, Монако, Нант, ПСВ, Рома, Ренн, Унион Берлин

Несеяные: Аякс, Байер, Барселона, Зальцбург, Севилья, Спортинг, Шахтер, Ювентус

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Шахтер

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