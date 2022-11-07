Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала 7 ноября, 01:10 В Лиге чемпионов определятся пары соперников первой стадии плей-офф (Фото:УЕФА via Twitter)

НВ следит за ходом жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 13:00 по киевскому времени сегодня, 7 ноября.



Прямую трансляцию мероприятия покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

В 1/8 финала выступят 16 участников — победители групп (сеяные) и клубы, которые заняли второе место в своих квартетах (несеяные). Ответные матчи состоятся на поле первых команд.

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Наибольшее представительство имеют Англия и Германия — по четыре клуба. Украина не имеет представителей на данной стадии турнира.

Команды, вышедшие из одной группы, а также из одного посева и одной национальной ассоциации не могут встретиться между собой на данном этапе.

Сеяные: Бавария, Бенфика, Манчестер Сити, Наполи, Порту, Реал, Тоттенхэм, Челси

Несеяные: Айнтрахт, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Интер, Милан, Лейпциг, Ливерпуль, ПСЖ.