Сегодня, 4 ноября, состоялась жеребьевка следующего цикла женской Лиги наций по футболу, который станет отборочным в зоне УЕФА на чемпионат мира 2027 года.

Соперницами Украины в группе стали команды Англии, Испании и Исландии.

Сборная Испании — действующая чемпионка мира (2023), а Англия выиграла последний чемпионат Европы в 2025 году.

Отбор на ЧМ-2027, Лига А

Группа 1: Швеция, Италия, Дания, Сербия

Группа 2: Франция, Нидерланды, Польша, Ирландия

Группа 3: Испания, Англия, Исландия, Украина

Группа 4: Германия, Норвегия, Австрия, Словения

На ЧМ-2027 напрямую попадут победители четырех групп Лиги А. Групповой этап стартует в марте 2026 года, а завершится в июне.

Восемь оставшихся европейских путевок будут разыграны в раундах плей-офф в октябре-декабре 2026 года.

В первом раунде команды, которые займут вторые и третьи места в Лиге А, сыграют с победителями шести групп Лиги С и лучшими командами, которые займут там вторые места. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

Четыре последние команды Лиги А и четыре победителя групп Лиги В сыграют против третьих и вторых команд Лиги В соответственно. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

Во втором раунде 16 команд встретятся в восьми парах. Семь лучших победителей выйдут на мундиаль, а восьмому придется еще принять участие в межконтинентальном плей-офф.

Женский чемпионат мира 2027 года в Бразилии будет проходить с 24 июня по 25 июля. Украина еще ни разу не выступала на мундиале среди женщин.

