Жеребьевка отбора Евро-2024. Когда и где смотреть 8 октября, 22:19 Жеребьевка отбора на Евро-2024 состоится во Франкфурте-на-Майне (Фото:УЕФА via Twitter)

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за жеребьевкой квалификационного турнира Евро-2024 по футболу.



Жеребьевка отбора на чемпионат Европы 2024 года состоится во Франкфурте-на-Майне (Германия) 9 октября в 13:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию жеребьевки покажет сайт УЕФА и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола. НВ проведет онлайн-трансляцию мероприятия и событий вокруг него, начиная с 12:30.

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Национальные сборные от 53 ассоциаций (кроме хозяйки финального турнира Германии) посеяны в на основе общего рейтинга Лиги наций УЕФА на сезон 2022/23 и распределены по семи корзинам.

Национальные команды будут распределены на 10 групп: в семи группах окажется по пять команд, в трех — по шесть. Четыре финалиста Лиги наций сыграют в группах из пяти сборных.

Состав корзин перед жеребьевкой квалификации Евро-2024:

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Сборная России не сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, тогда как национальная команда Беларуси допущена до турнира.

