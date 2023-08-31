С кем сыграет Шахтер. Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов 31 августа, 10:06 Эмблемы всех участнико ЛЧ (Фото:UEFA)

В четверг, 31 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. Здесь Украина представлена только донецким Шахтером.



Жеребьевка пройдет в Монако и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Состав корзин:

1. Манчестер Сити (Англия), ПСЖ (Франция), Бавария (Германия), Барселона (Испания), Севилья (Испания), Наполи (Италия), Бенфика (Португалия), Фейеноорд (Нидерланды).

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2. Реал (Испания), Атлетико (Испания), Арсенал (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Боруссия Д (Германия), Лейпциг (Германия), Интер (Италия), Порту (Португалия).

3. Лацио (Италия), Милан (Италия), Шахтер (Украина), ПСВ (Нидерланды), Брага (Португалия), Ред Булл Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Црвена Звезда (Сербия).

4. Ньюкасл (Англия), Реал Сосьедад (Испания), Селтик (Шотландия), Антверпен (Бельгия), Унион (Германия), Галатасарай (Турция), Ланс (Франция), Янг Бойз (Швейцария).

Дата матчей группового этапа ЛЧ:

Тур 1: 19\20 сентября

Тур 2: 3\4 октября

Тур 3: 24\25 октября

Тур 4: 7\8 ноября

Тур 5: 28\29 ноября

Тур 6: 12\13 декабря