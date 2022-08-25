С кем сыграет Шахтер? Онлайн-трансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов
Финал турнира состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Фото:УЕФА via Twitter)
НВ будет следить за ходом жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Жеребьевка состоится в Стамбуле 25 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию мероприятия покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.
В групповом этапе выступят 32 клуба, 26 из которых получили прямые путевки, а еще шесть прошли квалификацию.
Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов
Наибольшее представительство имеют Англия, Испания, Италия и Германия — по четыре клуба. Украину на групповом этапе будет представлять лишь донецкий Шахтер.
Все участники разделены на четыре корзины. Команды из одной корзины и из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места, продолжат свои выступления в плей-офф Лиги Европы.
Все участники группового этапа Лиги чемпионов:
корзина 1 — Реал, Айнтрахт, Манчестер Сити, Милан, Бавария, Пари Сен-Жермен, Порту, Аякс;
корзина 2 — Челси, Барселона, Ювентус, Атлетико, Севилья, РБ Лейпциг, Тоттенхэм, Ливерпуль;
корзина 3 — Байер, Боруссия Д, Зальцбург, Шахтер, Интер, Наполи, Бенфика, Спортинг;
корзина 4 — Марсель, Брюгге, Селтик, Виктория, Динамо Загреб, Маккаби Хайфа, Копенгаген, Рейнджерс
Финал турнира состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле.
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