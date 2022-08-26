С кем сыграет Динамо? Онлайн-трансляция жеребьевки группового раунда Лиги Европы 26 августа, 04:54 Динамо после вылета из Лиги чемпионов сыграет в Лиге Европы (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Начало — в 14:00 по киевскому времени сегодня, 26 августа.



Жеребьевка состоится в Стамбуле. Прямую трансляцию мероприятия покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

В групповом этапе выступят 32 клуба, 12 из которых получили прямые путевки, 10 прошли раунд плей-офф, а еще 10 оказались в турнире после вылета из Лиги чемпионов.

Видео дня

Читайте также: Динамо вылетело из Лиги чемпионов в Лигу Европы после разгрома от Бенфики

Наибольшее представительство имеет Франция — три клуба. Украину на групповом этапе будет представлять лишь Динамо Киев.

Все участники разделены на четыре корзины. Команды из одной корзины и из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут третьи места, продолжат свои выступления в плей-офф Лиги конференций.

Все участники группового этапа Лиги Европы:

Корзина 1: Рома, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лацио, Брага, Црвена Звезда, Динамо, Олимпиакос.

Корзина 2: Фейеноорд, ПСВ, Ренн, Монако, Реал Сосьедад, Карабах, Мальме, Лудогорец.

Корзина 3: Фенербахче, Шериф, Бетис, Митьюлланд, Буде-Глимт, Ференцварош, Унион Берлин, Фрайбург.

Корзина 4: Трабзонспор, Нант, ХИК, Штурм, АЕК Ларнака, Омония, Цюрих, Юнион.

Финал турнира состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.