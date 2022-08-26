С кем сыграет Динамо? Онлайн-трансляция жеребьевки группового раунда Лиги Европы
Динамо после вылета из Лиги чемпионов сыграет в Лиге Европы (Фото:ФК Динамо)
НВ следит за ходом жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Начало — в 14:00 по киевскому времени сегодня, 26 августа.
Жеребьевка состоится в Стамбуле. Прямую трансляцию мероприятия покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.
В групповом этапе выступят 32 клуба, 12 из которых получили прямые путевки, 10 прошли раунд плей-офф, а еще 10 оказались в турнире после вылета из Лиги чемпионов.
Наибольшее представительство имеет Франция — три клуба. Украину на групповом этапе будет представлять лишь Динамо Киев.
Все участники разделены на четыре корзины. Команды из одной корзины и из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут третьи места, продолжат свои выступления в плей-офф Лиги конференций.
Все участники группового этапа Лиги Европы:
Корзина 1: Рома, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лацио, Брага, Црвена Звезда, Динамо, Олимпиакос.
Корзина 2: Фейеноорд, ПСВ, Ренн, Монако, Реал Сосьедад, Карабах, Мальме, Лудогорец.
Корзина 3: Фенербахче, Шериф, Бетис, Митьюлланд, Буде-Глимт, Ференцварош, Унион Берлин, Фрайбург.
Корзина 4: Трабзонспор, Нант, ХИК, Штурм, АЕК Ларнака, Омония, Цюрих, Юнион.
Финал турнира состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото
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