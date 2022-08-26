С кем сыграет Днепр-1? Онлайн-трансляция жеребьевки группового раунда Лиги конференций 26 августа, 08:55 Днепр-1 после вылета из Лиги Европы сыграет в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)

НВ следит за ходом жеребьевки группового этапа Лиги конференций. Начало — в 15:30 по киевскому времени сегодня, 26 августа.

Жеребьевка состоится в Стамбуле. Прямую трансляцию мероприятия покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

В групповом этапе выступят 32 клуба, 22 из которых прошли раунд плей-офф, а еще 10 оказались в турнире после вылета из Лиги Европы.

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Наибольшее представительство имеют Бельгия, Румыния, Турция и Чехия — по два клуба. Украину на групповом этапе будет представлять лишь Днепр-1.

Все участники разделены на четыре корзины. Команды из одной корзины и из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги конференций.

Все участники группового этапа Лиги Европы:

Корзина 1: Вильярреал, Базель, Славия, Алкмаар, Гент, Истанбул Башакшехир, Партизан, Вест Хэм.

Корзина 2: ЧФР, Мольде, ФКСБ, Фиорентина, Кельн, Хапоэль Беэр-Шева, Аполлон, Слован.

Корзина 3: Ницца, Андерлехт, Жальгирис, Аустрия, Хартс, Шэмрок Роверс, Сивасспор, Вадуц.

Корзина 4: Днепр-1, Лех, Словацко, Силькеборг, Юргорден, Пюник, РФШ, Балкани.

Финал турнира состоится 7 июня 2023 года в Праге.

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