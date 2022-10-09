Отбор на Евро-2024. Онлайн-трансляция жеребьевки

9 октября, 01:50
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Сборная Украины узнает соперников в своем следующем турнире (Фото:УЕФА via Twitter)

Сборная Украины узнает соперников в своем следующем турнире (Фото:УЕФА via Twitter)

НВ следит за ходом жеребьевки квалификации Евро-2024 по футболу и событиями вокруг нее. Начало — в 13:00 сегодня, 9 октября, по киевскому времени.

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Церемония состоится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Прямую трансляцию жеребьевки покажут сайт УЕФА и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

Национальные сборные разобьют на 10 групп: в семи группах окажется по пять команд, в трех — по шесть. Четыре финалиста Лиги наций сыграют в группах из пяти команд.

Видео дня

Сборная Украины оказалась в третьей корзине с Исландией, Норвегией, Словенией, Ирландией, Албанией, Черногорией, Румынией, Швецией, Арменией, поэтому не сыграет с этими сборными в своей группе.

Состав корзин:

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Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Сборная России не сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, тогда как национальная команда Беларуси допущена к турниру.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Сборная Украины Евро-2024

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