Отбор на Евро-2024. Онлайн-трансляция жеребьевки
Сборная Украины узнает соперников в своем следующем турнире (Фото:УЕФА via Twitter)
НВ следит за ходом жеребьевки квалификации Евро-2024 по футболу и событиями вокруг нее. Начало — в 13:00 сегодня, 9 октября, по киевскому времени.
Церемония состоится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Прямую трансляцию жеребьевки покажут сайт УЕФА и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.
Национальные сборные разобьют на 10 групп: в семи группах окажется по пять команд, в трех — по шесть. Четыре финалиста Лиги наций сыграют в группах из пяти команд.
Сборная Украины оказалась в третьей корзине с Исландией, Норвегией, Словенией, Ирландией, Албанией, Черногорией, Румынией, Швецией, Арменией, поэтому не сыграет с этими сборными в своей группе.
Состав корзин:
Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия
Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша
Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия
Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения
Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония
Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта
Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн
Сборная России не сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, тогда как национальная команда Беларуси допущена к турниру.