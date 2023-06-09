Легионер Динамо кардинально сменил имидж — фото
Жерсон Родригес стал блондином (Фото:ФК Динамо через Facebook)
Полузащитник киевского Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за саудовский Аль-Вахда, решил сменить прическу.
Родригес опубликовал сторис в Instagram со своего визита в парикмахерскую.
Футболист покрасил свои дреды в светлый цвет, став блондином.
Ранее сообщалось, что Жерсона Родригес подарил Кришитану Роналду футболки, на которых набиты имена детей португальца, а также его невесты Джорджины.