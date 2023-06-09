Легионер Динамо кардинально сменил имидж — фото

9 июня, 12:52
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Жерсон Родригес стал блондином (Фото:ФК Динамо через Facebook)

Жерсон Родригес стал блондином (Фото:ФК Динамо через Facebook)

Полузащитник киевского Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за саудовский Аль-Вахда, решил сменить прическу.

Родригес опубликовал сторис в Instagram со своего визита в парикмахерскую.

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Футболист покрасил свои дреды в светлый цвет, став блондином.

Жерсон Родригес via Instagram
Фото: Жерсон Родригес via Instagram
Жерсон Родригес via Instagram
Фото: Жерсон Родригес via Instagram

Ранее сообщалось, что Жерсона Родригес подарил Кришитану Роналду футболки, на которых набиты имена детей португальца, а также его невесты Джорджины.

Видео дня

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Парикмахер ФК Динамо (Киев) Имидж

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