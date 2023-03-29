Легионер Динамо сделал оригинальный подарок для семьи Роналду — видео

29 марта, 13:15
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Жерсон Родригес выступает в аренде в Аль-Вахде (Фото:ФК Динамо via Facebook)

Жерсон Родригес выступает в аренде в Аль-Вахде (Фото:ФК Динамо via Facebook)

Форвард Динамо Жерсон Родригес, на правах аренды выступающий за аравийскую команду Аль-Вахда, сделал подарок португальскому Форварду Криштиану Роналду.

Родригес и Роналду пересеклись в матче квалификации Евро-2024 между сборными Люксембурга и Португалии (0:4).

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После игры Родригес встретился с Роналду в подтрибунном помещении и вручил ему пакет с подарком. Как оказалось, в нем были футболки, на которых набиты имена детей португальца, а также его невесты Джорджины.

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Следует отметить, что футболки от бренда Bogère, который Родригес создал совместно с Мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

https://twitter.com/eliamvl1/status/1640475935873835009?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1640475935873835009%7Ctwgr%5E60d169c4bb4845f978735bc760a7b886f370b5c6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Fua%2Ffootball%2Feuro%2F7202971-skandalnyj-futbolist-dinamo-kiev-sdelal-originalnyj-podarok-ronaldu

Ранее сообщалось, что Роналду после перехода в Аль-Наср получили в подарок часы стоимостью 780 тыс. долларов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду ФК Динамо (Киев) Сборная Португалии

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